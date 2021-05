Knorr-Bremse trotz Versorgungsengpässen nach Jahresstart optimistisch

Aktien in diesem Artikel Knorr-Bremse 105,60 EUR

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Lkw- und Zugbremsen-Hersteller Knorr-Bremse blickt nach einem unerwartet guten Start mit Zuversicht auf das Restjahr. Der Umsatz des MDAX-Konzerns wuchs im ersten Quartal dank der anziehenden Nachfrage von Lkw- und Busherstellern insgesamt um 3,9 Prozent auf 1,69 Milliarden Euro, wie Knorr-Bremse am Freitag in München mitteilte. Ohne Wechselkursschwankungen und Zu- wie Verkäufe wäre das Plus mit 5,9 Prozent noch größer ausgefallen. Der Auftragseingang nahm um 13,3 Prozent zu auf 1,80 Milliarden Euro. Vor allem beim operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen schnitt das Unternehmen mit einem Anstieg von 10,4 Prozent auf 320,3 Millionen Euro besser ab als von Analysten erwartet.

Unter dem Strich stand ein Gewinnzuwachs von einem knappen Viertel auf 176,3 Millionen Euro. Den Ausblick bestätige Vorstandschef Jan Mrosik. Der Konzern beobachte die Covid-19-Pandemie und zunehmende Engpässe in der Halbleiterversorgung aufmerksam, hieß es weiter./men/stk