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Knorr-Bremse verbessert Profitabiliät dank Kostensenkungen

07.05.26 07:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Knorr-Bremse
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Knorr-Bremse hat sich zum Jahresauftakt gegen das unsichere Geschäftsumfeld gestemmt. Während der Umsatz im Zug- und im Nutzfahrzeuggeschäft mit insgesamt 1,94 Milliarden Euro nahezu stabil blieb, steuerte der Bremsenspezialist mit weiteren Sparmaßnahmen erfolgreich dagegen. Dadurch zog der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) im Vergleich zum Vorjahr um fast 11 Prozent auf knapp 261 Millionen Euro an, wie das MDAX-Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Analysten hatten allerdings mit einem noch etwas besseren Quartal gerechnet.

"Wir sind mit starkem Rückenwind ins Jahr gestartet", sagte Vorstandschef Marc Llistosella laut Mitteilung Vorstandsvorsitzender der Knorr-Bremse AG und bestätigte die Jahresziele. Mit einer Verbesserung der operativen Marge um 1,4 Prozentpunkte auf 13,5 Prozent sei der beste Jahresstart seit fünf Jahren gelungen, hieß es weiter. Unter dem Strich verdienten die Bayern 160 Millionen Euro, nach 143 Millionen ein Jahr zuvor./tav/stk

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03.12.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
10.07.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
30.04.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital

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