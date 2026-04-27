Knorr-Bremse verlängert Vertrag von CFO Frank Weber frühzeitig um fünf Jahre

DOW JONES--Knorr-Bremse bindet seinen Finanzvorstand Frank Weber bis 2032 an sich. Der Aufsichtsrat hat den Vertrag von Weber frühzeitig per 1. April 2027 um fünf Jahre verlängert, wie der Münchener Bremsenhersteller mitteilte. Weber gehört dem Vorstand des im MDAX notierten Konzerns seit 2020 an und verantwortet die Bereiche Finanzen, Accounting, Controlling, Steuern, Treasury, M&A, Nachhaltigkeit , Investor Relations, Real Estate sowie Indirekter Einkauf.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Knorr-Bremse

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Knorr-Bremse

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung