Knorr-Bremse will weiter wachsen und stellt höhere Dividende in Aussicht

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse strebt für das laufende Jahr ein weiteres Wachstum an. So soll der Umsatz auf 8,1 bis 8,4 Milliarden Euro zulegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in München bei der Vorlage der Zahlen für 2024 mit. Die bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sieht das Management 2025 bei 12,5 bis 13,5 Prozent. Im vergangenen Geschäftsjahr lagen die Erlöse mit fast 7,9 Milliarden Euro in etwa auf Vorjahresniveau. Rückgänge im Nutzfahrzeuggeschäft konnten durch Wachstum in der Bahnsparte ausgeglichen werden.

Das bereinigte Ebit legte um 8,2 Prozent auf 966,4 Millionen Euro zu, die entsprechende Marge verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 12,3 Prozent. Hierbei profitierte Knorr-Bremse von seinem laufenden Restrukturierungsprogramm. Für 2024 kündigte das Unternehmen eine steigende Dividende an. Zuletzt hatte Knorr-Bremse mindestens eine stabile Zahlung in Aussicht gestellt - nach zuletzt 1,64 Euro je Aktie./nas/jha/