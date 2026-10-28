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Knorr-Bremse wird für 2026 etwas optimistischer für Umsatz und Mittelzufluss

Werte in diesem Artikel
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Knorr-Bremse
95.35 EUR -1.35 EUR -1.40 %
Charts | News | Analysen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Knorr-Bremse zeigt sich nach Eckzahlen für das Gesamtjahr etwas optimistischer. Sowohl der Umsatz als auch der freie Mittelzufluss sollen nun jeweils "am oberen Ende" der bisherigen Spannen liegen, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Mittwochabend in München mit. Die Umsatzspanne liegt dabei bei 8,1 bis 8,3 Milliarden Euro. Der freie Mittelzufluss soll 750 bis 850 Millionen Euro betragen. Die operative Marge bezogen auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte weiter bei 14 bis 14,5 Prozent liegen.

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Im dritten Quartal setzte der Konzern rund 2,05 Milliarden Euro um. Die operative Ebit-Marge lag bei 14,6 Prozent. Der Auftragseingang betrug 2,05 Milliarden Euro. Unter dem Strich lag der Gewinn je Aktie bei 1,09 Euro. Die Werte blieben zum Teil etwas hinter den Erwartungen zurück.

Anleger nahmen das Gesamtpaket eher negativ auf. Die Knorr-Aktie büßte auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss rund zwei Prozent ein./jha/he

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Knorr-Bremse Analysen

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
30.09.26 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.

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