Knorr-Bremse zahlt geringere Dividende

FRANKFURT (Dow Jones)--Knorr-Bremse zahlt angesichts des Gewinnrückgangs vergangenes Jahr eine deutlich geringere Dividende. Die Aktionäre sollen eine Ausschüttung von 1,52 Euro je Aktie erhalten, kündigte der Münchener Bremsenhersteller an. Die Ausschüttungsquote bleibe mit knapp 46 Prozent stabil. Die Knorr-Bremse AG strebt eine Quote von 40 bis 50 Prozent des Konzernüberschusses an. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,80 Euro je Anteil als Dividende ausgeschüttet.

Im abgelaufenen Jahr hatte Knorr-Bremse angesichts des widrigen Umfelds einen Gewinnrückgang um knapp 16 Prozent auf 532 Millionen Euro verzeichnet.

March 31, 2021 04:46 ET (08:46 GMT)