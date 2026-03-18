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Knorr-Mutterkonzern Unilever in Gesprächen zum Verkauf des Lebensmittelgeschäfts

20.03.26 08:33 Uhr
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McCormick & Co. Inc.
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LONDON (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Unilever kommt bei seinen Bemühungen um die Trennung vom Lebensmittelgeschäft voran. Der Konzern sei derzeit in Gesprächen mit dem US-Gewürzhersteller McCormick & Co (McCormickCo) zum Verkauf der Sparte und habe ein Angebot erhalten, bestätigte Unilever am Freitag einen entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Ein Abschluss sei ungewiss.

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Unilever hat unter anderem Lebensmittelmarken wie Knorr, Pfanni und Mondamin im Programm. Laut mehreren Insidern dürfte ein möglicher Verkauf mit zweistelligen Milliardenbeträgen in US-Dollar bewertet werden, hatte Bloomberg zuvor berichtet. Das "Wall Street Journal" berichtete zuerst über das Interesse von McCormick.

Vom Eiscremegeschäft mit dem Markennamen Magnum hatte sich Unilever bereits durch eine Abspaltung getrennt. Übrigbleiben würden Körperpflegemarken wie Axe und Dove, Signal-Zahncreme sowie Reiniger wie Viss und Domestos. Lebensmittelhersteller wie Unilever und Nestle (Nestlé) tun sich im Umfeld zurückhaltender Verbraucher schwer damit, Wachstum zu erzielen.

McCormick & Co ist einer der weltgrößten Gewürzhersteller und bietet in Amerika unter anderem die Würzsauce Cholula an. In Europa ist der Hersteller mit Gewürzen etwa in Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden vertreten./men/mne/jha/

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DatumRatingAnalyst
26.01.2018McCormickCo HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
19.01.2018McCormickCo SellDeutsche Bank AG
15.02.2017McCormickCo HoldDeutsche Bank AG
01.07.2016McCormickCo BuyDeutsche Bank AG
24.06.2016McCormickCo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.01.2018McCormickCo HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
01.07.2016McCormickCo BuyDeutsche Bank AG
01.09.2015McCormickCo BuyBB&T Capital Markets
22.06.2012McCormickCo kaufenHanseatischer Börsendienst
03.08.2010McCormickCo buyD.A. Davidson & Co.
DatumRatingAnalyst
15.02.2017McCormickCo HoldDeutsche Bank AG
24.06.2016McCormickCo HoldDeutsche Bank AG
06.07.2012McCormickCo haltenDer Aktionärsbrief
09.08.2011McCormickCo neutralD.A. Davidson & Co.
31.03.2011McCormickCo equal-weightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
19.01.2018McCormickCo SellDeutsche Bank AG
04.08.2009McCormick & Co. underweightPiper Jaffray & Co.

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