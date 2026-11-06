DAX 25.794 -2,0%ESt50 6.167 -1,0%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 10,06 +1,3%Nas 24.712 +1,6%Bitcoin 67.773 +0,3%Euro 1,1154 -0,6%Öl 97,6 -0,7%Gold 4.064 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Knot und Hernandez de Cos einzige Kandidaten für EZB-Spitze

DOW JONES--Für die Nachfolge von EZB-Präsidentin Christine Lagarde stehen die beiden Kandidaten nun offiziell fest. Wie der Präsident der Eurogruppe, Kyriakos Pierrakakis, mitteilte, haben bis zum Ende der Nominierungsfrist am Freitag Klaas Knot, ehemaliger Gouverneur der niederländischen Zentralbank, und der Spanier Pablo Hernandez de Cos ihren Hut in den Ring geworfen. Lagarde hatte Ende Oktober angekündigt, am 7. Februar von ihrem Posten zurückzutreten. Die Eurogruppe werde am Montag über die Kandidaturen beraten.

Werbung

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2026 11:48 ET (16:48 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.