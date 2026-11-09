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Knot würde als EZB-Präsident falls nötig Kriseninstrumente einsetzen

DOW JONES--Der Niederländer Klaas Knot würde als Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) nach eigenen Angaben Kriseninstrumente einschließlich Anleihekäufe einsetzen, wenn dies gerechtfertigt ist. "Wenn die Umstände das nötig machen, würden wir nicht zögern", sagte der er der Financial Times. Knot, zwischen 2011 und 2025 als Präsident der niederländischen Zentralbank Mitglied des EZB-Rats, ist einer von zwei Bewerbern für den Posten des EZB-Präsidenten, der im Februar 2027 nach dem vorfristigen Ausscheiden von Christine Lagarde frei wird. Der andere Bewerber ist der Spanier Pablo Hernandez de Cos.

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Knot wollte auch die Schaffung neuer Instrumente für den Fall nicht ausschließen, dass die nächste Krise anderer Natur als vorherige Krisen sein sollte. "Ich würde nicht mal den Fall ausschließen, dass ein weiteres maßgeschneidertes Werkzeug entwerfen", sagte er.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2026 10:41 ET (15:41 GMT)

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