Know Labs hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Know Labs hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Know Labs ein EPS von -0,030 USD je Aktie vermeldet.
Redaktion Finanzen.net
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