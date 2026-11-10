Knowledge Economic City Registered legte Quartalsergebnis vor

10.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 95,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 125,7 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 245,1 Millionen SAR ausgewiesen.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,29 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 SAR je Aktie generiert.

Knowledge Economic City Registered hat am 08.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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