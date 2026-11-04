Knowledge Realty Trust Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

04.11.26 06:35 Uhr

Knowledge Realty Trust Registered präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,15 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,490 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 12,78 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 82,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,00 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net