Koalition: Bürger werden um Milliardenbeträge entlastet

Heute im Fokus

Russland-Sanktionen beschlossen: DAX schließt im Minus -- US-Börsen tiefer -- Munich Re schlägt Erwartungen -- Rio Tinto mit Rekordergebnis -- Uniper, Bayer, Virgin Galactic, Henkel im Fokus

Pfeiffer Vacuum hebt Dividende an. EU-Gericht weist Schadenersatzklage von UPS in Milliardenhöhe ab. Pfizer startet Auslieferung von COVID-19-Medikament Paxlovid in Deutschland. HENSOLDT durchbricht Gewinnschwelle. HOCHTIEF will restlichen Teil von CIMIC übernehmen - weniger Dividende. Inflation steigt im Euroraum im Januar auf neues Rekordhoch. Symrise übernimmt Wing Pet Food.