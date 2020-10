Koalition: Lobbyregister geht weiter als EU-Regeln

BERLIN (Dow Jones)--Die Koalition hat das geplante Lobbyregister gegen Kritik der Opposition verteidigt. Der Gesetzentwurf sei "deutlich verbindlicher als das EU-Transparenzregister, welches freiwillig ausgestaltet ist", sagte der Unionsfraktionsgeschäftsführer Patrick Schnieder (CDU) bei einer Diskussion der deutschen OECD-Vertretung. Der bereits am 8. September in den Bundestag eingebrachte Entwurf mache Einflussnahmen transparent, Lobbyisten müssten ihren Namen und ihre Auftraggeber nennen.

Aus Sicht der SPD-Fraktion ist das Register "ein klarer Schritt nach vorn", sagte Matthias Bartke, zugleich Vorsitzender des Ausschusses für Arbeit und Soziales. Dagegen monierte die Grünen-Parlamentsgeschäftsführerin Britta Haßelmann, es gebe in dem Entwurf "zu viele und zu große Ausnahmetatbestände". Sie wünscht sich, dass der "legislative Fußabdruck" eines Gesetzes sichtbar sein müsse, also erkennbar werde, welche Interessenvertreter bei der Ausgestaltung eines Gesetzes mitgewirkt haben.

Arbeitgeber, Gewerkschaften und Kirchen ausgenommen

Die FDP bezeichnete es vor diesem Hintergrund als "erstaunlich", dass mit den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden einige der wichtigsten gesellschaftlichen Akteure aus der Regelung ausgenommen werden sollen. Laut dem Gesetzentwurf müssten sich auch Kirchen und sonstige Religionsgemeinschaften nicht als Lobbyisten registrieren. "Gerade die Kirchen sind die größten Arbeitgeber in Deutschland", kritisierte Parlamentsgeschäftsführer Marco Buschmann.

Die Union hatte das damit begründet, dass diese Organe Verfassungsrang im Grundgesetz haben - mit diesem Argument werden auch Parteien oder die kommunalen Spitzenverbände nicht von der Transparenzpflicht erfasst. Während der Gesetzentwurf in seiner Ursprungsfassung sich nur auf Lobby-Aktivitäten des Bundestags bezieht, hatten die Koalitionsfraktionen inzwischen auch wiederholt bekräftigt, dies auch auf die Bundesregierung und ihre Ministerium auszuweiten.

FDP sieht Verhaltenskodex als "bürokratisches Monstrum"

Auch beim geplanten Verhaltenskodex, den eintragungspflichtige Interessenvertreter selbst entwickeln sollen, übt die Opposition Kritik. Buschmann warnte vor einem "bürokratischen Monstrum" und empfahl, stattdessen konkrete Regeln vorzugeben. Zugleich müsse darauf geachtet werden, dass nicht Bürger in die Gefahr einer Bußgeldzahlung kommen, wenn sie etwa eine Initiative gründen. Dies würde dem Ziel, Bürger stärker an politischen Prozessen zu beteiligen, entgegenlaufen, so der FDP-Politiker.

Die Linke sieht Nachbesserungsbedarf bei den Sanktionen. Die Einhaltung der Regeln müsse generell "von einer unabhängigen Stelle durchgesetzt und überwacht werden", sagte der rechtspolitische Sprecher der Fraktion, Friedrich Straetmanns. Er empfahl dafür etwa einen unabhängigen Lobby-Beauftragten.

