DAX23.804 ±-0,0%Est505.926 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3200 -0,3%Nas22.903 +0,4%Bitcoin60.590 -2,7%Euro1,1725 ±0,0%Öl95,20 -1,3%Gold4.750 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Amazon 906866 Allianz 840400 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Nike 866993 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Rüstungsaktien von Ukraine-Deal-Gerüchten gedrückt -- DroneShield, Software-Aktien, adidas, Lockheed Martin im Fokus
Top News
Sammelklage rückt NVIDIA-Aktie in Fokus: Verheimlichte Krypto-Umsätze führen Konzern vor Gericht Sammelklage rückt NVIDIA-Aktie in Fokus: Verheimlichte Krypto-Umsätze führen Konzern vor Gericht
Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Koalition ringt weiter um Energiepreis-Abhilfe und Reformen

12.04.26 15:20 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Regierungskoalition ringt weiter um Fortschritte beim Thema Energiepreise und bei den anstehenden Sozial- und Steuerreformen. Am Sonntag wurden die Beratungen in Berlin in der Villa Borsig fortgesetzt, dem Gästehaus des Auswärtigen Amts am Tegeler See im Norden der Hauptstadt. SPD-Chef Lars Klingbeil war auf der Terrasse des von der Polizei abgeschirmten Anwesens zu sehen. CSU-Chef Markus Söder schickte auf der Plattform X ein Foto von sich am See mit dem Hinweis: "Heute wichtiger Tag in Berlin.".

In der Villa Borsig hatten sich am Samstag bereits die Parteichefs getroffen, also Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Ministerpräsident Söder für die Union sowie Finanzminister Klingbeil und Arbeitsministerin Bärbel Bas für die SPD. Auch Kanzleramtsminister Thorsten Frey (CDU), Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Finanzstaatssekretär Björn Böning (SPD) waren am Samstag dabei. Wer am Sonntag sonst noch teilnimmt, blieb zunächst unklar. Ungewiss war weiterhin auch, ob und in welcher Form anschließend mögliche Ergebnisse bekanntgegeben werden - wenn, dann wohl erst am Montag./mfi/tam/ctt/DP/zb