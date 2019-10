Koalition sieht Fortschritte im Ringen um Grundrente

Berlin (Reuters) - Im Ringen um die Einführung einer Grundrente für Geringverdiener hat die große Koalition in nächtlichen Gesprächen Fortschritte, aber noch keinen Durchbruch erzielt.

Die Verhandlungsführer von CDU, CSU und SPD hätten bis in die frühen Morgenstunden im Kanzleramt konstruktive Gespräche geführt, hieß es am Donnerstag in Regierungskreisen. Man sei einen Schritt vorangekommen, es seien aber noch technische Fragen zu klären. Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) leiten eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aller drei Koalitionsparteien, die am späten Mittwochabend zusammengekommen war.

Aus Koalitionskreisen hieß es ergänzend, die Verhandlungen würden voraussichtlich am Dienstagabend fortgesetzt. Es gebe aber Gespräche, diesen Termin vorzuziehen. Am kommenden Sonntag sollte sich nach bisherigen Plänen auch der Koalitionsausschuss mit der Grundrente befassen.

Seit Monaten beraten Union und SPD über Details einer Grundrente, die sie im Koalitionsvertrag in Aussicht gestellt hatten. Langjährigen Beitragszahlern mit geringem Einkommen soll eine Rente oberhalb der Grundsicherung im Alter ermöglicht werden, indem ihre Rentenansprüche aufgestockt werden. Die SPD beharrt darauf, dass dies allen Menschen unabhängig von ihren Vermögensverhältnissen zugutekommt. Die Union will dagegen die Zahlung von einer Bedürftigkeitsprüfung abhängig zu machen.

Stand der Verhandlungen war zuletzt, eine Einkommensgrenze bei etwa 1300 Euro monatlich festzulegen, bis zu der die Grundrente gezahlt würde. Dies würde von den Finanzämtern überprüft. Davon würden nach Darstellung der SPD etwa zwei Millionen Menschen profitieren. Die Union strebt eine deutlich geringere Zahl an, um die Kosten der Grundrente zu dämpfen. Um Widerstände vor allem des Wirtschaftsflügels in der Unions-Fraktion zu überwinden, ist auch eine weitere Senkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung im Gespräch.