Koalition will 2021 über 180 Mrd Euro neue Schulden aufnehmen - Berichte

BERLIN (Dow Jones)--Infolge der Corona-Pandemie und des längeren Lockdowns plant die Bundesregierung im kommenden Jahr deutlich mehr Schulden aufzunehmen. Vorgesehen sind mehr als 180 Milliarden Euro zusätzlich, und damit über 20 Milliarden Euro mehr als bisher geplant, wie das Handelsblatt und die Süddeutsche Zeitung (SZ) übereinstimmend berichten. Das deckt sich mit Schätzungen des FDP-Haushälters Otto Fricke, der am Mittwoch auf eine Nettokreditaufnahme "in Richtung 180, wenn nicht 190 Milliarden im nächsten Jahr" getippt hatte.

Anfang der Woche sah die Bundesregierung noch eine Verschuldung von 160 Milliarden Euro für 2021 vor. Schon dies war ein gewaltiger Anstieg gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung, in der mit einer Nettokreditaufnahme von 96 Milliarden Euro gerechnet wurde.

So würden die bislang eingeplanten 39,5 Milliarden Euro für Hilfen an vom Shutdown betroffene Unternehmen nicht ausreichen, hieß es in Koalitionskreisen. Ein guter Teil der Novemberhilfen in Höhe von 14 Milliarden Euro würden erst im nächsten Jahr ausgezahlt. Für neue Hilfen im Dezember rechnet die Bundesregierung laut Handelsblatt mit Kosten in Höhe von 16,5 Milliarden Euro. Nach SZ-Angaben liegen sie zwischen 17 und 20 Milliarden Euro.

Mit neuen Puffern wolle man verhindern, dass im nächsten Jahr sofort ein Nachtragshaushalt beschlossen werden müsse, hieß es laut Handelsblatt in Koalitionskreisen. Die Verschuldung könnte zudem in der am Donnerstag stattfindenden Bereinigungssitzung weiter steigen, da höhere Steuerzuschüsse an die Sozialkassen notwendig seien, hieß es. Die Bundesregierung hatte beschlossen, die Sozialbeiträge 2021 bei 40 Prozent zu deckeln.

In diesem Jahr wird der Bund dagegen deutlich unter der geplanten Nettokreditaufnahme von 218,5 Milliarden Euro bleiben. So sagte Haushalts-Staatssekretär Werner Gatzer (SPD) laut der Zeitung in einer internen Sitzung diese Woche, die Nettokreditaufnahme werde "zwischen 160 und 200 Milliarden Euro liegen", wobei man "näher an 160 Milliarden Euro" kommen werde. Grund für die geringere Neuverschuldung sind nicht abgeflossene Mittel zur Krisenbekämpfung. So wurden von den Überbrückungshilfen im Volumen von 25 Milliarden Euro bislang erst rund 2 Milliarden abgerufen.

Die Haushaltsexperten des Bundes starteten am Donnerstag ihre finalen Abschlussberatungen in der sogenannten Bereinigungssitzung.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2020 05:35 ET (10:35 GMT)