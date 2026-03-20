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Koalition will Lebensmittelpreise unter die Lupe nehmen

21.03.26 09:09 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die steigenden Lebensmittelpreise infolge des Iran-Kriegs werden zum Thema für die Bundesregierung. Die Taskforce von Union und SPD, die sich zuletzt bereits mit den in die Höhe geschnellten Spritpreisen beschäftigt hatte, werde sich nun die Kosten für Lebensmittel vornehmen, sagte der stellvertretende SPD-Fraktionschef Esra Limbacher der "Rheinischen Post" (Samstag).

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"Tag für Tag wird es offensichtlicher, dass der Krieg im Iran kein schnelles Ende finden wird", sagte Limbacher. "Über höhere Preise für Dünger und Transport drohen in der nächsten Stufe auch steigende Lebensmittelpreise." Daher werde die Taskforce in der kommenden Woche "inflationsbremsende Maßnahmen" beraten. Der Iran-Krieg treibt die Kosten für Energie, Dünger und Transport in die Höhe - das kann sich auch auf die Lebensmittelpreise auswirken, wie Experten warnen.

Limbacher brachte ein Sofortprogramm für heimische Düngerproduzenten sowie Steuererleichterungen im Nahrungsmittelbereich ins Spiel. "Inflation ist Gift für die Menschen mit normalen Einkommen und für unsere Wirtschaft. Wir müssen uns schützend vor unsere Bevölkerung stellen", sagte er. Steuere die Politik nicht gegen, werde das Leben für viele Menschen spürbar teurer./bvi/DP/nas