DAX 26.663 +1,2%ESt50 6.393 +1,0%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,80 +1,7%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 66.634 +1,0%Euro 1,1094 +0,0%Öl 92,8 +1,4%Gold 3.979 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Koalitionsfraktionen: Große Brocken für Haushalt geklärt

BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen von Union und SPD im Bundestag haben mehrere Verständigungen für den Haushalt 2027 herausgestellt, es gibt aber noch strittige Fragen. Es sei gelungen, große Brocken vorab zu klären, sagte SPD-Fraktionschef Matthias Miersch nach Sondersitzungen der Koalitionsfraktionen in Berlin. Er hob unter anderem hervor, dass man sich verständigt habe, etwa vorgesehene Einsparungen bei Familien größtenteils zurücknehmen.

Werbung

Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) bekräftigte das Ziel, die Stromsteuer für alle zu senken, fügte aber hinzu: "Es ist bislang nicht gelungen, dafür eine entsprechende Gegenfinanzierung im Haushalt zu finden." Der Chef der CSU im Bundestag, Alexander Hoffmann, sagte, die Koalition habe bisher jede Herausforderung gelöst, dies werde auch mit dem Haushalt 2027 gelingen.

Die Koalition steht unter Zeitdruck, da heute der mächtige Haushaltsausschuss zur Bereinigungssitzung zusammenkommen soll. Dabei werden letzte Änderungen am Etat für 2027 vorgenommen, bevor er Ende November vom Bundestag beschlossen werden soll./tam/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.