Koalitionsverhandlungen gehen am Montag in die Hauptrunde

BERLIN (Dow Jones)--Die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP gehen laut Angaben der FDP nach zwei Wochen intensiver Verhandlungen auf der Ebene der Facharbeitsgruppen "in die nächste Phase". Nun gehe es darum, 22 Arbeitspapiere in den kommenden Tagen zusammenzuführen. Dazu seien die Generalsekretäre von SPD und FDP, Lars Klingbeil und Volker Wissing, sowie der politische Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, im Austausch. "Von Montag an wird die 21-köpfige Hauptverhandlungsgruppe der drei Parteien auf dieser Grundlage zusammenkommen", kündigte die Partei an. Zu dem Treffen um 10.00 Uhr in der Hamburger Landesvertretung werde es aber "keine Pressesituation" geben.

SPD, Grüne und FDP haben bisher keine Details aus den Arbeitsgruppen preisgegeben. Allerdings mehrten sich jüngst kritische Stimmen vor allem aus den Reihen der Grünen. So hatte Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) Differenzen im Verkehrsbereich und beim Klimaschutz betont und drohende Neuwahlen ins Spiel gebracht.

Spitzenverhandler von Grünen und FDP hatten dies aber zurückgewiesen. Die SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken hatten sich ihrerseits zuversichtlich gezeigt, dass eine Ampel-Koalition Anfang Dezember stehen kann. Laut dem bisherigen Zeitplan soll der bisherige Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in der Nikolauswoche zum neuen Kanzler gewählt werden.

