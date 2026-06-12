KOBE BUSSAN stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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KOBE BUSSAN hat am 12.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 917,2 Millionen USD – eine Minderung von 2,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 942,7 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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