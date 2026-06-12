KOBE BUSSAN stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KOBE BUSSAN hat am 12.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 917,2 Millionen USD – eine Minderung von 2,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 942,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.net