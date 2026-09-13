KOBE BUSSAN zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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KOBE BUSSAN lud am 11.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,10 USD. Im letzten Jahr hatte KOBE BUSSAN einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,44 Prozent auf 914,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte KOBE BUSSAN 957,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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