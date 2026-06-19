Kobo Resources: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kobo Resources hat am 18.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Kobo Resources ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,070 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,060 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net