DAX24.247 -0,1%Est505.928 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,10 +2,1%Nas24.260 -0,6%Bitcoin66.719 +2,6%Euro1,1727 -0,1%Öl99,79 +0,7%Gold4.743 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Microsoft 870747 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Trump erklärt Waffenruhe für verlängert -- DroneShield mit Rekordstart in Geschäftsjahr 2026 -- Bitcoin, Rheinmetall, NEL, TUI, SAP, TMTG, Deutsche Telekom, T-Mobile US im Fokus
Top News
Aktie von VW-Konkurrent im Fokus: Deutsche Bank sieht Einstiegskurse bei diesem Autobauer Aktie von VW-Konkurrent im Fokus: Deutsche Bank sieht Einstiegskurse bei diesem Autobauer
AT&T-Aktie fällt trotz überraschend vieler neuer Mobilfunkkunden AT&T-Aktie fällt trotz überraschend vieler neuer Mobilfunkkunden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kocher: Ergebnis der EZB-Ratssitzung noch offen

22.04.26 14:24 Uhr

DOW JONES--Das Ergebnis der nächsten Sitzung des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) ist nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Martin Kocher noch offen. Es sei noch zu früh, um zu sagen, welche Entscheidung die EZB bei ihrer nächsten Zinssitzung treffen werde, sagte er am Mittwoch, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Man werde die Daten bis zur Sitzung nächste Woche und möglicherweise auch noch während des Treffens genau beobachten und darüber diskutieren, sagte er auf einer Pressekonferenz. Der Fokus liege dabei vor allem auf den Folgeeffekten der Inflation und einer Analyse der Inflationsgefahr, die über den Energiesektor hinausgehen könnte.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2026 08:24 ET (12:24 GMT)