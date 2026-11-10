Kodiak Gas Services veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Kodiak Gas Services hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,70 USD, nach -0,170 USD im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig wurden 401,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kodiak Gas Services 322,7 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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