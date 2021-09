Halbleiterengpass: Ford stoppt erneut die Fiesta-Produktion - Ford-Aktie gibt nach

Man setze die Produktion in Köln ab Donnerstag vorerst für gut zwei Wochen aus, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Bei der Fiesta-Montage fehlen demnach Türmodule. Die wiederum sind nicht gekommen, weil deren Hersteller keine Halbleiter aus Malaysia bekommt. Deswegen hatten die Ford -Bänder schon in der vergangenen Woche stillgestanden, die Wiederaufnahme der Arbeit in dieser Woche für zwei Tage war ein kurzes Intermezzo.

In der Kölner Fiesta-Produktion arbeiten rund 5000 Menschen, insgesamt sind in der Domstadt rund 15 000 Beschäftigte für Ford tätig. Zuvor hatte die "Bild" berichtet. Halbleiter-Lieferprobleme sind ein Problem für die ganze Autobranche, auch bei anderen Herstellern ruhte oder ruht deswegen zwischenzeitlich die Arbeit.

