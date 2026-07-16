Köln und Wuppertal: Nach Generalsanierung noch wochenlang Einschränkungen

16.07.26 14:20 Uhr

LEVERKUSEN/WUPPERTAL (dpa-AFX) - Nach der fünfmonatigen Generalsanierung wird es auf der Strecke zwischen Köln und Wuppertal noch bis in den Spätsommer hinein zu Einschränkungen kommen. Durch die Reparatur einer alten Brücke über die Wupper werde es bis "mindestens Mitte September" Beeinträchtigungen geben, meldeten die Bahnunternehmen auf der Internetseite zuginfo.nrw.

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Ein Bahnsprecher kündigte an, man werde im Laufe des Tages genauer sagen können, welche Auswirkungen das für Reisende im Nah- und Fernverkehr habe. Zuvor hatte der WDR berichtet./mhe/DP/mis