DAX25.262 +1,1%Est506.085 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 +1,0%Nas22.578 +0,1%Bitcoin56.755 -0,3%Euro1,1834 -0,2%Öl68,29 +1,4%Gold4.916 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Siemens 723610 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Vonovia A1ML7J DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Meta, NVIDIA, Palo Alto Networks, Rüstungsaktien, Gerresheimer, Bayer, Dürr im Fokus
Top News
Spekulationen über vorzeitigen Amtsverzicht von EZB-Chefin Lagarde Spekulationen über vorzeitigen Amtsverzicht von EZB-Chefin Lagarde
Startbonus bei finanzen.net ZERO: Sichere Dir mit etwas Glück eine Gratis-Aktie! Startbonus bei finanzen.net ZERO: Sichere Dir mit etwas Glück eine Gratis-Aktie!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

Kölner Rosenmontagszug gestartet

16.02.26 10:19 Uhr

KÖLN (dpa-AFX) - In Köln hat sich am Vormittag der größte deutsche Rosenmontagszug in Bewegung gesetzt. Passend zum Start brach die Sonne durch - am Vorabend hatte es noch geschneit.

Wer­bung

Die Persiflagewagen zeigen dieses Jahr unter anderem US-Präsident Donald Trump, dessen Gesäß mit Küssen etwa von "Merz", "Macron" und "Nato" übersät ist. Auf einem anderen Wagen sieht man eine blaue AfD-Schlange, die im Stil der Python Kaa aus dem "Dschungelbuch" einen deutschen Michel umschlingt.

Weitere Wagen behandeln die grausame Niederschlagung der Proteste im Iran, die Aufrüstung und KI. Auch Streitereien zwischen Union und SPD in der Bundesregierung werden persifliert - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) sind zu sehen, wie sie sich in Sadomaso-Outfits gegenseitig Schmerzen bereiten.

300 Tonnen Süßigkeiten werden geworfen

Die etwa 11.500 Teilnehmer des Kölner Rosenmontagszugs verteilen 300 Tonnen Süßigkeiten, 300.000 Blumensträuße und Tausende Stoffpuppen und kleine Präsente. Das Wurfmaterial wird von den einzelnen Zugteilnehmern selbst bezahlt.

Wer­bung

Zugleiter Marc Michelske sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass es sei kein Problem, dass es am Sonntagabend noch geschneit habe, inzwischen sei der Schnee weggeschmolzen. "Jetzt ist es nass - auch okay, alles gut."

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte der dpa, ein Tag wie dieser sei einerseits wunderschön und toll, andererseits aber auch immer mit großen Risiken verbunden "und deswegen für die Polizei wahnsinnig anstrengend". Dass er in Köln im Zug mitfahre und nicht in Düsseldorf, führte er darauf zurück, dass Köln ein kleines bisschen näher an seinem Heimatort liege./cst/DP/mis