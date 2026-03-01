DAX22.573 -0,4%Est505.570 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2300 -0,9%Nas21.871 -0,4%Bitcoin60.364 -1,1%Euro1,1587 -0,3%Öl102,8 +2,7%Gold4.411 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Vonovia A1ML7J DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Widersprüchliche Nahost-Signale: DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Ölpreise steigen erneut -- Palantir, ApolIo, Infineon, Xiaomi, Siemens Energy, TUI, Novo Nordisk, Bayer, Rheinmetall, SAP im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie: Neue Konkurrenz - Astera Labs im Fokus nach Jim Cramers KI-Empfehlung NVIDIA-Aktie: Neue Konkurrenz - Astera Labs im Fokus nach Jim Cramers KI-Empfehlung
Aktien im Blick: SK hynix kauft für 6,9 Milliarden Euro Extrem-UV-Ausrüstung von ASML Aktien im Blick: SK hynix kauft für 6,9 Milliarden Euro Extrem-UV-Ausrüstung von ASML
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Köpping: SPD muss bei Image anders ankommen

24.03.26 15:40 Uhr

DRESDEN (dpa-AFX) - Die sächsische SPD-Politikerin Petra Köpping (SPD) hält nach den Wahlschlappen ihrer Partei in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz nichts von Personaldebatten. "Was wir führen müssen, sind tatsächlich inhaltliche Diskussionen", sagte sie nach der Kabinettssitzung in Dresden. "Wir haben uns einstimmig im Präsidium und auch im Parteivorstand mehrheitlich - mit großer Mehrheit - dafür ausgesprochen, keine Personaldiskussion zu führen." Köpping ist Vize-Ministerpräsidentin in Sachsen und gehört dem SPD-Parteivorstand an.

Wer­bung

Handlungsbedarf beim Image

Handlungsbedarf sieht Köpping allerdings beim Image. Im Moment gebe es den Eindruck, die SPD setze sich mehr für die Bürgergeldempfänger als für die "arbeitende Mitte" ein. Genau das aber dürfe man nicht vermitteln. Die SPD werde manchmal als Reparaturbetrieb gesehen, aber nicht als Akteur.

Wenn sie als Integrationsministerin früher auf Einwohnerversammlungen über Unterstützung für Flüchtlinge gesprochen habe, sei ihr häufig die Frage gestellt worden: Was tut ihr denn für uns? "Genau das ist unser Problem, dass wir eben auch sagen müssen, was wir für die Menschen tun, die jetzt wirklich Zukunftsängste haben. Ängste haben, was wird aus meinem Arbeitsplatz, verliere ich meinen Lebensstandard oder kann ich meinen Lebensstandard überhaupt behalten?" Es gebe mehrere Regionen in Sachsen, wo Menschen diese Sorgen hätten./jos/DP/men