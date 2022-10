Koffein-Junkie? So gelingt das Investment in Kaffee

GO

Heute im Fokus

DAX beendet Handelswoche im Plus -- US-Börsen schließen grün -- Musk schliesst Twitter-Übernahme ab -- VW mit Umsatz- und Gewinnplus -- Fresenius, Airbus, Porsche, Amazon im Fokus

Pinterest-Aktie nach starken Zahlen an der NYSE deutlich im Plus. Mehrheit der IG-Metall-Mitglieder für Streik bei Vestas. Glencore: Rückläufige Produktionsvolumina bei 5 von 10 Rohstoffen. Wirtschaftsstimmung im Euroraum fällt im Oktober. Siltronic mit starkem Q3. BBVA übertrifft Gewinnerwartungen. T-Mobile US erhöht nach 3. Quartal erneut die Prognose. FUCHS PETROLUB hält beim Ergebnis das Vorjahresniveau. ProSiebenSat.1 verringert Prognose für 2022.