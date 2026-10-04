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Kohinoor Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kohinoor Energy hat am 02.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 1,74 PKR gegenüber 1,29 PKR je Aktie im Vorjahresquartal.

Kohinoor Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,51 Milliarden PKR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 155,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,38 Milliarden PKR erwirtschaftet worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,39 PKR eingefahren. Im Vorjahr waren 4,27 PKR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 6,36 Milliarden PKR – das entspricht einem Zuwachs von 46,81 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,33 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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