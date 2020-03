Kohls erzielt weniger Gewinn und steigert die Dividende

Der amerikanische Einzelhändler Kohl’s Corp. (ISIN: US5002551043, NYSE: KSS) wird am 1. April 2020 eine vierteljährliche Dividende von 0,704 US-Dollar an seine Aktionäre ausschütten (Record date ist der 18. März 2020), wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Im Vergleich zum Vorquartal erhöht das Unternehmen die Dividendenausschüttung somit um 5,1 Prozent.

Auf das Jahr hochgerechnet werden künftig 2,816 US-Dollar Gesamtdividende bezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 37,43 US-Dollar (Stand: 3. März 2020) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 7,52 Prozent.

Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 lag der Umsatz bei 6,83 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 6,82 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am Dienstag berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 265 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 272 Mio. US-Dollar).

Kohl’s ist 1962 gegründet worden. Die Einzelhandelskette betreibt über 1.100 Läden in 49 US-Bundesstaaten. Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2020 mit 26,58 Prozent im Minus und die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei 5,9 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. März 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de