Kohlehilfen können fließen - Eine Milliarde bis Jahresende

BERLIN (Dow Jones)--Die Strukturhilfen für die Kohleländer können ab sofort abgerufen werden. Eine entsprechende Vereinbarung wurde zu Beginn der konstituierenden Sitzung des sogenannten Bund-Länder-Koordinierungsgremiums in Berlin unterzeichnet, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte. In diesem und im nächsten Jahr sollen jeweils 1 Milliarde Euro fließen.

Das Koordinierungsgremium, das die Mittelvergabe überwachen soll, hat dafür auch konkrete Maßnahmen beschlossen, die zunächst bis 2021 starten sollen. Dazu gehören sowohl besonders bedeutsame Investitionen der Länder als auch des Bundes, wie Forschungseinrichtungen oder Infrastrukturprojekte. Die Vereinbarung regelt auch die Umsetzung des Strukturstärkungsgesetzes, das an das Kohleausstiegsgesetz gekoppelt ist. Für den Kohleausstieg bis 2038 sollen die entsprechenden Regionen in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen insgesamt 40 Milliarden Euro erhalten.

Wie das Geld konkret verteilt werden soll, will Sachsen etwa den Regionen überlassen. "Die Menschen vor Ort wissen am besten, was es für einen erfolgreichen Strukturwandel lokal braucht", sagte Staatsminister Thomas Schmidt (CDU) dazu. Brandenburg will in der früheren Braunkohleregion Lausitz vor allem den Ausbau des Bahnwerks Cottbus oder die ICE-Verbindung Berlin-Cottbus-Görlitz voranbringen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/jhe

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2020 09:00 ET (13:00 GMT)