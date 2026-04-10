DAX23.804 ±-0,0%Est505.926 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3200 -0,3%Nas22.903 +0,4%Bitcoin60.935 -2,2%Euro1,1725 ±0,0%Öl95,20 -1,3%Gold4.750 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Nike 866993 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Rüstungsaktien von Ukraine-Deal-Gerüchten gedrückt -- DroneShield, Software-Aktien, adidas, Lockheed Martin im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 15 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 15 im Überblick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kohlenrückstände: Schwedische Küstenwache durchsucht Schiff

12.04.26 12:26 Uhr

YSTAD (dpa-AFX) - Wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen Umweltgesetze hat die schwedische Küstenwache ein Frachtschiff vor der Südküste Schwedens gestoppt. Das unter der Flagge Panamas fahrende Schiff soll vor der Hafenstadt Ystad Kohlenrückstände in die Ostsee gespült haben, wie die Küstenwache mitteilte. Am Sonntagmorgen sei der Frachter "Hui Yuan" im Auftrag der Staatsanwaltschaft geentert worden.

Ein Flugzeug der Küstenwache habe bei der Überwachung der Ostsee am Samstag festgestellt, dass von dem Frachter Kohlenrückstände ins Meer geleitet worden seien. "Dies stellt einen Verstoß gegen das Umweltgesetz dar", heißt es in der Mitteilung.

Den Angaben nach leitete die schwedische Staatsanwaltschaft eine Voruntersuchung ein, die Besatzung soll vernommen werden. Der 225 Meter lange Frachter, der aus Russland kam, ist laut Küstenwache in Panama registriert. Das Schiff war auf dem Weg nach Las Palmas in Spanien.

Immer wieder Schiffe durchsucht

Laut der schwedischen Nachrichtenagentur TT hat die Küstenwache damit zum vierten Mal seit März ein Schiff geentert. Zwei davon befänden sich noch vor der Südküste Schwedens. Erst am 3. April durchsuchte die Küstenwache einen mutmaßlich zur russischen Schattenflotte gehörenden Tanker.

Mit Schiffen der sogenannten Schattenflotte versucht Russland, die von den westlichen Alliierten im Verlauf des Ukraine-Krieges verhängten Sanktionen zu umgehen. Bei den meist älteren Tankern besteht ein höheres Risiko für Umweltverschmutzungen./pba/DP/zb