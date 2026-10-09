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Kojima hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

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Kojima Co Ltd
1,410.00 JPY -30.00 JPY -2.08 %
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Kojima gab am 08.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,41 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,48 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 72,67 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 74,81 Milliarden JPY ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 71,40 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 61,05 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 297,63 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 282,79 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

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