KOKUSAI ELECTRIC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
KOKUSAI ELECTRIC hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,130 USD erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 556,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 443,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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