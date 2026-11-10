KOKUSAI ELECTRIC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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KOKUSAI ELECTRIC hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 61,44 JPY, nach 37,64 JPY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,49 Prozent auf 88,63 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 65,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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