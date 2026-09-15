DAX 25.441 -0,5%ESt50 6.260 -1,0%MSCI World 4.910 -0,5%Top 10 Crypto 10,40 +2,4%Nas 26.186 -0,6%Bitcoin 67.553 -0,3%Euro 1,1539 -0,1%Öl 107,0 +1,2%Gold 4.303 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kollaps voraus?

KI-Aktien wie NVIDIA & Co. in Gefahr? Warum Ray Dalio vor einem Crash wie in den 1920ern warnt

KI-Aktien wie NVIDIA & Co. in Gefahr? Warum Ray Dalio vor einem Crash wie in den 1920ern warnt

Bridgewater-Gründer Ray Dalio vergleicht den KI-Boom mit der Technologie-Euphorie der 1920er Jahre und zieht eine klare Grenze zwischen Fortschritt und überteuerten Aktien.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
301.60 EUR 9.20 EUR 3.15 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Amazon
219.40 EUR -2.65 EUR -1.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Apollo Global Management Inc
110.90 EUR -0.20 EUR -0.18 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
575.20 EUR 15.40 EUR 2.75 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
438.20 EUR 9.95 EUR 2.32 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
182.78 EUR -6.34 EUR -3.35 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
7,619.98 USD -37.00 USD -0.48 %
News | Analysen

  • Ray Dalio vergleicht KI-Boom mit Technologie-Euphorie der 1920er Jahre
  • Bridgewater-Gründer trennt zwischen Technologie und Aktienpreis
  • Bank of England sieht historisch hohe Bewertungen und wachsende Risiken
Werbung

Ray Dalio bringt mit einem einzigen Satz die Debatte um die KI-Rally zurück auf die Tagesordnung. Der Gründer von Bridgewater Associates erklärte auf der Plattform X, die Welt befinde sich bereits in einer Blase, ausgelöst durch den Boom rund um Künstliche Intelligenz. Seine Begründung führt in die späten 1920er Jahre, als Strom, Kühlschränke, Telefone, Radios, Flugzeuge und Autos gleichzeitig den Alltag veränderten und Anleger in Scharen investierten, bevor die Weltwirtschaftskrise folgte. Für Dalio liegt darin ein Muster, das sich bei jedem großen Technologiesprung wiederholt, von der Eisenbahn bis zur Industriellen Revolution.

Das Muster aus den 1920er Jahren

Fast jeder Technologieboom ende in einer Blase und einem Crash, schrieb Dalio, ob bei Eisenbahnen, der Industriellen Revolution oder eben in den 1920er Jahren. Die Gefahr liege darin, dass Anleger das Wunder der Technologie nicht von der Investition darin unterscheiden. Eine Technologie könne echten Fortschritt bringen, doch wenn die dazugehörigen Aktien zu teuer bezahlt oder auf Kredit gekauft würden, entstehe der Crash. Wörtlich schrieb Dalio: "Neue Technologie wird großartig sein, daran besteht kein Zweifel, aber wir müssen uns immer fragen: großartig für wen, zahlt es sich aus, und zahlen wir zu viel für das Wunder?"

NVIDIA-Aktie und Hyperscaler treiben die Investitionswelle

Übertragen auf die Gegenwart sieht Dalio dieselbe Dynamik am Werk: Anleger müssten prüfen, wer wirklich profitiert, ob sich Investitionen rechnen und ob Kurse nicht bereits zu viel Optimismus einpreisen. Konkret zeigt sich das am Kapitaleinsatz der großen Technologiekonzerne: Amazon, Microsoft, Alphabet und Meta Platforms bauen ihre Rechenzentren im Rekordtempo aus. Laut Torsten Slok, Chefvolkswirt von Apollo Global Management, könnten die US-Hyperscaler binnen zwölf Monaten rund 916 Milliarden US-Dollar investieren, die Ausgaben für Rechenzentren damit bis 2027 auf etwa 3,1 Prozent der US-Wirtschaftsleistung treiben, fast dreimal so viel wie am Höhepunkt des Telekom-Ausbaus in der Dotcom-Ära.

Werbung

NVIDIA nimmt dabei eine Schlüsselrolle ein: Der Chipkonzern tritt zunehmend als eine Art Käufer letzter Instanz auf und hilft, den Aufbau der Rechenzentren seiner Kunden mitzufinanzieren.

Auch die Bank of England sieht historische Bewertungsniveaus

Dalio steht mit seiner Einschätzung nicht allein. Bereits im Juli warnte die Bank of England in ihrem Finanzstabilitätsbericht vor ähnlichen Mustern: Die um Konjunkturzyklen bereinigte Gewinnrendite des S&P 500 nähere sich Ständen wie zuletzt während der Dotcom-Blase, selbst ohne die 30 größten KI-Werte falle die Kennzahl auf den niedrigsten Stand seit 2007. Der Anteil KI-naher Unternehmen an der Marktkapitalisierung des Index sei zudem von rund einem Viertel 2022 auf inzwischen etwa die Hälfte gestiegen, während gehebelte Positionen von Hedgefonds binnen eines Jahres um rund 40 Prozent zugelegt hätten.

Warum eine Blase kein Verkaufssignal sein muss

Neu ist die Warnung damit nicht: Bereits im November vergangenen Jahres hatte Dalio gegenüber dem US-Sender CNBC erklärt, der Markt befinde sich "definitiv" in einer Blase, zugleich aber davon abgeraten, deshalb sofort zu verkaufen. Eine Blase zu erkennen ist nicht gleichbedeutend mit einem unmittelbar bevorstehenden Crash, historische Blasen wie jene der 1920er Jahre oder der Dotcom-Ära dehnten sich teils über Jahre aus, bevor sie platzten. Wer die Warnung ernst nimmt, muss deshalb nicht sofort aussteigen, sollte die Bewertung einzelner KI-Titel aber schärfer beobachten als zuvor.

Werbung

Ein belastbarer nächster Test dürfte die anstehende Berichtssaison der Hyperscaler liefern: Bestätigen die Konzerne ihre geplanten Investitionssummen, bleibt die Kapitalspirale intakt. Kappt einer von ihnen die eigene Prognose, dürfte das die Diskussion um Dalios Warnung neu befeuern.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: CNBC/Getty Images, Den Rise / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.