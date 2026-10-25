DAX 25.182 -0,7%ESt50 6.068 -0,3%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,75 ±0,0%Nas 25.955 -0,2%Bitcoin 71.669 -0,6%Euro 1,1227 +0,2%Öl 116,7 +3,1%Gold 3.994 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kollision

TUI Aktie: Kreuzfahrtschiff stößt beim Auslaufen mit Frachter zusammen

TUI Aktie: Kreuzfahrtschiff stößt beim Auslaufen mit Frachter zusammen

Ein Zwischenfall im Hafen sorgt für Aufmerksamkeit rund um ein bekanntes Kreuzfahrtschiff. Die zuständigen Stellen haben erste Informationen zum Vorfall mitgeteilt, weitere Einzelheiten stehen jedoch noch aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
6.57 EUR -0.18 EUR -2.64 %
Charts | News | Analysen

In Bremerhaven ist ein Kreuzfahrtschiff mit einem Containerschiff zusammengestoßen. Das teilte die Polizei in Bremen auf Anfrage mit. Es sei nicht bekannt, dass es Verletzte gebe. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Werbung

TUI Cruises bestätigte auf Anfrage, dass es beim Auslaufen der "Mein Schiff 3" in Bremerhaven zu der Kollision kam. Die "Mein Schiff 3" befinde sich wieder am Pier, wo der entstandene Schaden begutachtet werden solle. "Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es keine Personenschäden. Weitere Informationen werden wir bereitstellen, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen", hieß es.

BREMERHAVEN (dpa-AFX)

Bildquellen: TUI, Dafinchi / Shutterstock.com

Aktuelle TUI Aktie News

Werbung

TUI Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
02.10.26 TUI Overweight Barclays Capital
23.09.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.