TUI Aktie: Kreuzfahrtschiff stößt beim Auslaufen mit Frachter zusammen
Ein Zwischenfall im Hafen sorgt für Aufmerksamkeit rund um ein bekanntes Kreuzfahrtschiff. Die zuständigen Stellen haben erste Informationen zum Vorfall mitgeteilt, weitere Einzelheiten stehen jedoch noch aus.
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In Bremerhaven ist ein Kreuzfahrtschiff mit einem Containerschiff zusammengestoßen. Das teilte die Polizei in Bremen auf Anfrage mit. Es sei nicht bekannt, dass es Verletzte gebe. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.
TUI Cruises bestätigte auf Anfrage, dass es beim Auslaufen der "Mein Schiff 3" in Bremerhaven zu der Kollision kam. Die "Mein Schiff 3" befinde sich wieder am Pier, wo der entstandene Schaden begutachtet werden solle. "Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es keine Personenschäden. Weitere Informationen werden wir bereitstellen, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen", hieß es.
BREMERHAVEN (dpa-AFX)
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Bildquellen: TUI, Dafinchi / Shutterstock.com