TUI Aktie steigt dennoch: Kreuzfahrtschiff stößt beim Auslaufen mit Frachter zusammen - Reise abgesagt

Kollision

26.10.26 11:12 Uhr

Ein Zwischenfall im Hafen sorgt für Aufmerksamkeit rund um ein bekanntes Kreuzfahrtschiff. Die zuständigen Stellen haben erste Informationen zum Vorfall mitgeteilt, weitere Einzelheiten stehen jedoch noch aus.

In Bremerhaven ist ein Kreuzfahrtschiff mit einem Containerschiff zusammengestoßen. Das teilte die Polizei in Bremen auf Anfrage mit. Es sei nicht bekannt, dass es Verletzte gebe. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

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TUI Cruises bestätigte auf Anfrage, dass es beim Auslaufen der "Mein Schiff 3" in Bremerhaven zu der Kollision kam. Die "Mein Schiff 3" befinde sich wieder am Pier, wo der entstandene Schaden begutachtet werden solle. "Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es keine Personenschäden. Weitere Informationen werden wir bereitstellen, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen", hieß es.

Windböe löste Unfall von Kreuzfahrtschiff aus

Auslöser für den Unfall des Kreuzfahrtschiffes "Mein Schiff 3" war eine Windböe. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Am späten Sonntagabend wurden bei einem Zusammenstoß mit dem TUI-Schiff in Bremerhaven insgesamt drei Schiffe beschädigt.

Das nahezu voll besetzte Kreuzfahrtschiff sollte am Abend in Richtung Kanaren aufbrechen. Beim Auslaufen wurde es nach Polizeiangaben von Schleppern unterstützt als eine Böe das Schiff erfasste. Es sei daraufhin auf zwei Containerschiffe zugetrieben, die an der Stromkaje festgemacht hatten. An dem kleineren Containerschiff sei ein leichter Schaden entstanden, bei dem größerem ein erheblicher. Auch das TUI-Schiff wurde erheblich beschädigt. Auf Bildern waren kaputte Rettungsboote zu sehen.

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"Durch den Zusammenstoß wurde die Backbordseite des großen Containerschiffs auf mehreren Metern aufgerissen und Containerführungen deformiert", teilte die Polizei mit. Die Schäden befänden sich jeweils mehrere Meter über der Wasserlinie. Bei keinem der Schiffe sei es zu einem Wassereinbruch oder Verletzten gekommen. Das Kreuzfahrtschiff fuhr nach dem Unfall zurück zum Kreuzfahrterminal. Alle drei am Unfall beteiligten Schiffe wurden mit einem Auslaufverbot belegt.

Passagierin: "Ich glaube, das war es mit der Reise"

TUI Cruises bestätigte den Unfall. Die "Mein Schiff 3" sei wieder am Pier, wo der entstandene Schaden begutachtet werde. Zum Unfallzeitpunkt waren demnach 2.428 Gäste und 922 Crewmitglieder an Bord. Verletzte gebe es nicht. Alle könnten vorerst an Bord bleiben. Fachleute seien vor Ort und untersuchten die Lage. "Weitere Informationen werden wir bereitstellen, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen", so die Sprecherin.

Auf einem von der Deutschen Presse-Agentur verifizierten Augenzeugenvideo vom Abend ist zu sehen, wie das Kreuzfahrtschiff von Schleppern begleitet bei deutlichem Wellengang ausläuft. Der Abstand zu einem an der Hafenmauer liegenden Containerschiff wird immer kleiner, dann rammt das Kreuzfahrtschiff das Containerschiff, das Video ruckelt. "Ich glaube, das war es mit der Reise", sagt eine Frau in dem Video.

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TUI sagt Reise der 'Mein Schiff 3' nach Unfall ab

Nach dem Unfall in Bremerhaven ist die Reise des Kreuzfahrtschiffes "Mein Schiff 3" abgesagt worden. "Die festgestellten Schäden machen kurzfristige Reparaturarbeiten in einer Werft erforderlich", sagte eine Sprecherin der Reederei TUI Cruises. Ursprünglich sollte das nahezu voll besetzte Schiff am Sonntagabend zu den Kanaren aufbrechen.

Bei dem Zusammenstoß im Hafen waren insgesamt drei Schiffe beschädigt worden. Auslöser für den Unfall war nach Angaben der Polizei eine Windböe. Demnach wurde die "Mein Schiff 3" beim Auslaufen am Sonntagabend von Schleppern unterstützt, als die Böe sie erfasste. Das Schiff sei daraufhin auf zwei Containerschiffe zugetrieben, die am Containerterminal Stromkaje ankerten. Die weiteren Ermittlungen der Wasserschutzpolizei dauern an.

Kein Wassereinbruch, keine Verletzten

An dem kleineren Containerschiff sei ein leichter Schaden entstanden, bei dem größerem ein erheblicher. "Durch den Zusammenstoß wurde die Backbordseite des großen Containerschiffs auf mehreren Metern aufgerissen und Containerführungen deformiert", teilte die Polizei mit. Auch das TUI-Schiff wurde erheblich beschädigt. Auf Bildern waren Schäden an Rettungsbooten und der Brücke zu sehen.

Die Schäden befänden sich jeweils mehrere Meter über der Wasserlinie. Bei keinem der Schiffe sei es zu einem Wassereinbruch oder Verletzten gekommen. Das Kreuzfahrtschiff fuhr nach dem Unfall zurück zum Kreuzfahrterminal. Alle drei am Unfall beteiligten Schiffe wurden mit einem Auslaufverbot belegt. "Das ist die übliche Vorgehensweise", sagte dazu ein Sprecher des Bremer Hafenressorts.

Reederei: "einzig verantwortungsvolle Entscheidung"

Direkt nach dem Unfall seien bereits Technikexperten an Bord gegangen, um den Schaden zu untersuchen, sagte eine TUI-Sprecherin. Die Fachleute stellten demnach fest, dass das Schiff zur Reparatur in eine Werft muss. Die 20-tägige Kanaren-Reise sei daraufhin abgesagt worden. "Wir wissen, wie sehr sich unsere Gäste auf diese Reise gefreut haben und bedauern die damit verbundenen Unannehmlichkeiten sehr", sagte die Sprecherin.

Die Absage sei allerdings "die einzig verantwortungsvolle Entscheidung". Die Sicherheit von Gästen und Crew habe "höchste Priorität". Jetzt kümmere sich die Reederei darum, die Gäste "bestmöglich zu informieren" und zu betreuen.

Fallen weitere "Mein Schiff 3"-Reisen aus?

Befürchtungen über einer Reiseabsage hatten Passagiere bereits direkt nach dem Unfall. "Ich glaube, das war es mit der Reise", sagte etwa eine Frau in einem von der Deutschen Presse-Agentur verifizierten Augenzeugenvideo vom Abend. Das Video zeigt, wie das Kreuzfahrtschiff einem an der Hafenmauer liegenden Containerschiff immer näher kommt und mit ihm zusammenstößt.

Zum Unfallzeitpunkt waren nach Angaben der Reederei 2.428 Gäste und 922 Crewmitglieder an Bord. Alle konnten vorerst an Bord bleiben. Insgesamt bietet die "Mein Schiff 3" 2.506 Passagieren Platz, wie auf der Homepage von TUI Cruises zu lesen ist. An Bord befindet sich neben Restaurants und Bars auch ein Schiffkrankenhaus mit einer Bordapotheke. Ob weitere für dieses Jahr geplante Reisen mit der "Mein Schiff 3" nach der Reparatur stattfinden können, war laut der Reederei zunächst unklar.

Auf den Hafenbetrieb in Bremerhaven hatte der Unfall zunächst keine Auswirkungen. "Nach aktuellem Kenntnisstand beeinträchtigen möglicherweise ins Wasser gefallene Schiffsteile den Schiffsverkehr nicht", sagte der Sprecher des Bremer Hafenressorts. Besondere Sicherheitsvorkehrungen seien daher zunächst nicht erforderlich. Auch ein Platzproblem gebe es nicht: Es seien ausreichend Liegeplätze für ankommenden Frachtschiffe vorhanden. Wo die Schiffe repariert werden, würden die jeweiligen Reedereien entscheiden.

Die TUI-Aktie tendiert im XETRA-Handel zeitweise 2,07 Prozent im Plus bei 6,71 Euro.

BREMERHAVEN (dpa-AFX)