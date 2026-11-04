Komax Gruppe richtet Organisation konsequent marktorientiert aus
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KOMAX Holding AG
/ Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung
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Dierikon, 4. November 2026
Medienmitteilung
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Per 1. Januar 2027 setzt die Komax Gruppe einen weiteren Schritt ihrer Neuausrichtung um. Die drei bisherigen Business Units werden durch die beiden marktorientierten Business Segmente Automotive sowie Industrial & Transportation ersetzt. Damit verbunden ist eine Verkleinerung der Gruppenleitung von fünf auf vier Mitglieder. Reto Steiner wird neu Mitglied der Gruppenleitung, während Jürgen Hohnhaus und Tobias Rölz das Gremium verlassen werden. Gleichzeitig übernimmt Roger Albrecht die Führung der Komax Gruppe als neuer CEO.
Mit der vor einigen Monaten eingeleiteten Neuausrichtung schafft die Komax Gruppe die Voraussetzungen für künftiges profitables Wachstum. Sie will damit ihre Position in der Automobilindustrie sichern und gleichzeitig attraktive Wachstumschancen in weiteren Märkten gezielter nutzen. Per 1. Januar 2027 vereinfacht die Komax Gruppe dafür ihre Organisationsstruktur und richtet sie stärker an den jeweiligen Märkten und Kundenbedürfnissen aus. An die Stelle der bisherigen drei Business Units (Solutions, Quality Solutions und Market & Digital Services) treten die zwei Business Segmente Automotive sowie Industrial & Transportation. Diese übernehmen in ihren jeweiligen Märkten die durchgängige Verantwortung für Produktportfolio, Produktentwicklung, Beschaffung, Operations sowie Vertrieb und Service.
Reto Steiner wird neues Mitglied der Gruppenleitung
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Jürgen Hohnhaus, Executive Vice President BU Solutions, und Tobias Rölz, Executive Vice President BU Market & Digital Services, werden die Gruppenleitung per Ende 2026 verlassen. In der ersten Jahreshälfte 2027 werden sie die Implementierung der neuen Organisationsstruktur unterstützen und vorantreiben. «Jürgen Hohnhaus und Tobias Rölz haben die Weiterentwicklung der Komax Gruppe während sieben beziehungsweise neun Jahren mit grossem Engagement geprägt. Dabei haben sie unter anderem einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Integration der Schleuniger Gruppe geleistet und mit viel Einsatz dazu beigetragen, die Komax Gruppe wieder auf einen Wachstumskurs zu bringen. Dafür danke ich ihnen im Namen des Verwaltungsrats herzlich und wünsche ihnen für die Zukunft alles Gute», sagt Andreas Häberli, Verwaltungsratspräsident und CEO ad interim der Komax Gruppe.
Kontakt
Komax ist eine global tätige Technologiegruppe, die sich auf Märkte im Bereich der Automatisierung konzentriert. Als führende Herstellerin innovativer und qualitativ hochstehender Lösungen für die Kabelverarbeitung unterstützt die Komax Gruppe wirtschaftliche und sichere Fertigungsabläufe insbesondere bei Automobilzulieferern. Die Komax Gruppe beschäftigt weltweit über 3’000 Mitarbeitende und bietet über Tochtergesellschaften und unabhängige Vertretungen Verkaufs- und Serviceunterstützung in über 60 Ländern.
Komax Stories
Komax Holding AG, Industriestrasse 6, 6036 Dierikon, Switzerland
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KOMAX Holding AG
|Industriestrasse 6
|6036 Dierikon
|Schweiz
|ISIN:
|CH0010702154
|Valorennummer:
|907324
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|LEI Code:
|529900UID9PCQXLG9479
|EQS News ID:
|2428184
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|EQS News-Service
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2428184 04.11.2026 CET/CEST
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