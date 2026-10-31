Komercni banka,: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

31.10.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal hat Komercni banka, 450,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 445,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 USD. Im Vorjahresviertel hatte Komercni banka, 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.

Komercni banka, hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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