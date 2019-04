Komiker Selenskij auf dem Sprung ins Kiewer Präsidialamt

- von Pavel Polityuk und Polina Ivanova und Matthias Williams

Kiew (Reuters) - Ein Komiker ohne jede politische Erfahrung steht kurz davor, den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko abzulösen.

In der ersten Runde der Präsidentenwahl verwies der aus einer TV-Serie im ganzen Land bekannte Schauspieler Wolodymyr Selenskij am Sonntag Poroschenko mit großem Abstand auf Platz Zwei. Der 41-Jährige Selenskij ist erst seit Jahresbeginn auf der politischen Bühne und machte mit Anti-Korruptionsthemen Wahlkampf. Über seine politischen Ziele ist wenig bekannt. Wie Poroschenko steht er für eine Westbindung und Unabhängigkeit von Russland. Die Entscheidung fällt nun in einer Stichwahl am 21. April.

Nach der Auszählung von gut der Hälfte aller Stimmen kam Selenskij nach Angaben der Wahlkommission auf 30,2 Prozent. Ihm folgten Poroschenko mit 16,6 Prozent und die frühere Ministerpräsidentin Julia Timoschenko mit 13,1 Prozent. Timoschenko schloss am Sonntagabend eine Anfechtung des Ergebnisses nicht aus. Nur die beiden Führenden kommen in die Stichwahl in drei Wochen. Die Wahlkommission bewertete die Wahlen als weitgehend frei und fair.

SELENSKIJ LÄSST PROGRAMM WEITER OFFEN

Selenskij dankte seinen Anhängern am Sonntagabend. Dies sei nur der Anfang, erklärte der Schauspieler, der in einer beliebten TV-Serie einen fiktiven Präsidenten gespielt. Er profitierte von einer Stimmung im Land gegen die etablierte Politik und führte seinen Wahlkampf viel über soziale Medien und mit Witzen gegen das System. Kritiker erinnerte das an US-Präsident Donald Trump und die italienische 5-Sterne-Bewegung. Im Westen sorgen sich manche Politiker mit Blick auf Selenskijs politische Unerfahrenheit in dem vom Krieg im Osten, Korruption und Wirtschaftsmisere gebeutelten Land. In der Ukraine streiten seit längerem westliche und russische Einflüsse gegeneinander.

Eine Bestätigung des einstigen Hoffnungsträgers Poroschenko im Amt schien in Umfragen schon fraglich. Der 2014 zum Präsidenten gewählte Schokoladenfabrikant hat bei den meisten Ukrainern an Ansehen verloren und versprochene Reformen verschleppt. Auch die Annäherung an die Europäische Union verläuft langsamer als vielfach gewünscht. Gut fünf Jahre nach der Revolte auf dem Maidan ist die Hoffnung der ukrainischen Bevölkerung auf ein besseres Leben weitgehend verpufft.

Poroschenko gab die Wahl aber nicht verloren. Er sprach von einer "ernsten Lektion". Die Wähler wollten Veränderungen, aber schneller, tiefer und von höherer Qualität, sagte der Präsident am Sonntagabend. Er habe die Beweggründe der Wähler verstanden.