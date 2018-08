KOMMENTAR-ÜBERBLICK aus Tageszeitungen zu aktuellen Themen

Eine Auswahl an Kommentaren aus Tageszeitungen zu wichtigen Themen des Tages.

VERSCHÄRFTE KLIMAZIELE DER EU:

Frankfurter Rundschau: "Klimakommissar Cañete will, dass die Union ihr CO2-Ziel für 2030 anhebt - von minus 40 auf minus 45 Prozent CO2 gegenüber dem Basisjahr 1990. Setzt die EU ihre Ziele für den Ausbau der Ökoenergien und die Verbesserung der Energieeffizienz um, ist das zu schaffen. Doch es bleiben zwei Probleme. Erstens reichen auch die "ambitionierten" 45 Prozent nicht, um den 1,5-bis-zwei-Grad-Pfad bei der Erderwärmung zu erreichen, den der Paris-Klimavertrag vorgibt. Es wären 55 Prozent nötig. Zweitens müssen die Instrumente geschärft werden, um den Umstieg auf die erneuerbaren Energien und die stärkeren Energieeinsparungen auch zu ermöglichen. Ein Job für die Bundesregierung, die ja feierlich gelobt hat, eine Pleite wie mit dem vergeigten nationalen Klimaziel für 2020 nie und nimmer wiederholen zu wollen."

Straubinger Tagblatt: Dass die EU so "unverfroren" war und mit Blick auf den Zustand unserer Atmosphäre die Leistung der Staubsauger drosselte, erregte viele weitaus mehr als die Vorboten und Folgen der Erderwärmung. Dabei sind sich die Wissenschaftler weitgehend einig: Den Temperaturunterstieg auf zwei Grad zu begrenzen, ist ein Minimalziel. Besser wären 1,5 Prozent. In Zahlen heißt das: Der CO2-Ausstoß müsste in Europa um 55 Prozent bis 2030 gesenkt werden - nicht um 45 Prozent, wie die Kommission es jetzt fordert. Und erst recht nicht um nur 30 Prozent, die der Bundeswirtschaftsminister bereits als nicht realistisch bezeichnete.

EINANDERUNGSGESETZ:

Stuttgarter Zeitung: "Die erzielten Erfolge sind in Gefahr, sollte das geplante Einwanderungsgesetz nicht die Möglichkeit zum nachträglichen 'Spurwechsel' vom Asylverfahren in die reguläre Zuwanderung enthalten. Gut integrierte Menschen, auf die heimische Arbeitgeber in vielen Branchen dringend angewiesen sind, würden sonst wieder weggeschickt - nur weil sie zur falschen Zeit gekommen sind. Bei einem Langstreckenlauf kommt nicht jeder ins Ziel, mancher gibt auf halbem Weg auf. Doch diese Aussichten entbinden niemanden von der Pflicht, die ersten Schritte zu machen und loszulaufen."

Welt: "Wie soll ein Einwanderungsgesetz aussehen? Es soll wohl berücksichtigen, welche Arbeitskräfte das Land braucht. Damit aber ist es nicht getan. Die Regierung wäre gut beraten, auch über Quoten für verschiedene Regionen der Erde nachzudenken. Es gilt, was der Migrationsexperte Peter Collier nachgewiesen hat: Je größer eine Auslandsgemeinde ist, umso schleppender verläuft die Integration. Folgende Fragen müssen beantwortet werden: Wie stellt man es an, den überdurchschnittlichen Anteil junger Muslime an der Gewaltkriminalität ins Lot zu bringen? Was tut man, um die unterdurchschnittlichen Bildungsleistungen dieser Gruppen anzuheben? Solange keine dieser Fragen beantwortet wird, so lange sollte man vor allem nach Arbeitskräften aus anderen Kulturkreisen Ausschau halten."

