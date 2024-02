Kommission empfiehlt Höhe des Rundfunkbeitrags ab 2025

BERLIN (dpa-AFX) - Eine unabhängige Expertenkommission empfiehlt am Freitag den Bundesländern die Höhe des Rundfunkbeitrags ab dem Jahr 2025. In einem früheren vorläufigen Entwurf war von einem Anstieg um 58 Cent auf 18,94 Euro die Rede, aktuell liegt der monatliche Beitrag für Haushalte und Firmen bei 18,36 Euro. Die Länder müssen sich eng an der Empfehlung der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) orientieren. Der Rundfunkbeitrag finanziert im Wesentlichen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit ARD, ZDF und Deutschlandradio. In den Ländern gibt es eine Debatte darüber, ob der Beitrag steigen sollte - einige Ministerpräsidenten hatten sich schon früh dagegen ausgesprochen. Es droht ein Konflikt, der vor dem Bundesverfassungsgericht landen könnte./rin/DP/mis