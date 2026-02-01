DAX25.105 -0,6%Est506.120 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 -3,9%Nas22.886 +0,9%Bitcoin56.296 -1,5%Euro1,1758 -0,1%Öl71,95 +0,4%Gold5.154 +1,0%
Kommt 'Made in Europe'? EU stellt Vorschlag erst später vor

23.02.26 13:34 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission wird ihren Vorschlag zur Stärkung der europäischen Industrie später vorstellen als angekündigt. Nach den Gesprächen der letzten Tage sei die Präsentation des Industrie-Beschleunigungsgesetzes (Industrial Accelerator Acts, IAA) nun für den 4. März geplant, hieß es aus dem Kabinett von EU-Industriekommissar Stéphane Séjourné. "Wir hoffen, dass diese zusätzliche Woche interner Diskussionen dazu beitragen wird, den Vorschlag noch solider zu machen."

Für das neu geplante Gesetz kann die EU-Kommission einen Vorschlag vorlegen. Das Europäische Parlament und die europäischen Staats- und Regierungschefs beraten dann darüber und können Änderungen durchsetzen. Ohne ihre Zustimmung kann der Vorschlag nicht Recht werden. Ziel ist es, die angeschlagene Wirtschaft in der Europäischen Union wettbewerbsfähiger zu machen. Zuletzt war die Vorstellung für diese Woche vorgesehen.

"Made in Europe" für strategische Sektoren

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte an, dass der Vorschlag der Kommission unter anderem eine europäische Bevorzugung für strategische Sektoren enthalten werde. Konkrete Sektoren und eine genaue Ausgestaltung nannte sie nicht. Um den sogenannten Made-in-Europe- beziehungsweise Buy-European-Ansatz, mit dem bei öffentlichen Investitionen europäische Produkte bevorzugt werden könnten, gibt es Diskussionen.

So bewertete Bundeskanzler Friedrich Merz weitreichende Vorschläge Frankreichs für ein verpflichtendes "Made in Europe"-Prinzip kritisch, mit dem europäische Anbieter bei öffentlichen Investitionen bevorzugt würden. Derartige Vorgaben sollten nur für kritische, strategisch wichtige Sektoren und auch nur als letztes Mittel eingesetzt werden, forderte der CDU-Vorsitzende.

Mehrheit fände "Made in Europe"-Vorgaben für Firmen gut

In einer repräsentativen Erhebung im Auftrag der IG Metall stimmten zuletzt 70 Prozent der Befragten in Deutschland der Aussage zu: "Unternehmen, die Produkte auf dem europäischen Markt verkaufen, sollten gesetzlich verpflichtet werden, einen Teil ihrer Produktion auch in der EU anzusiedeln."/wea/DP/jha