Kommunale Steag-Eigentümer suchen weiter Treuhänder

ESSEN (dpa-AFX) - Die Kommunalen Eigentümer des Essener Energiekonzerns Steag übergeben die Treuhänderschaft zur Verkaufsvorbereitung nicht der RAG-Stiftung. Die Gespräche mit der RAG-Stiftung zur Übernahme einer Treuhänderschaft für die KSBG-Beteiligung an der Steag GmbH würden nicht fortgesetzt, teilte das Stadtwerke-Konsortium am Dienstag in Essen mit. Kommunale Beteiligungsgesellschaft und Stadtwerke sondierten nun andere Lösungen für eine treuhänderische Übergabe und seien bereits in fortgeschrittenen Gesprächen.

Steag ist einer der großen Steinkohleverstromer in Deutschland. Das Unternehmen ist im Besitz mehrerer Stadtwerke aus dem Ruhrgebiet. "Inzwischen ist insbesondere der Kohleausstieg der Steag sehr weit fortgeschritten", erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Guntram Pehlke. Insofern seien die umfassenden Maßnahmen, wie sie in Gesprächen mit der RAG-Stiftung diskutiert worden seien, bereits zu Teilen initiiert worden./uho/DP/he