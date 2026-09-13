Kommunalwahlen in Niedersachsen haben begonnen

13.09.26 09:34 Uhr

HANNOVER (dpa-AFX) - In Niedersachsen haben mit der Öffnung der Wahllokale um 8.00 Uhr die Kommunalwahlen begonnen. Rund 6,3 Millionen Menschen sind aufgerufen, ihre Bürgermeister, Landräte und Kommunalvertretungen zu bestimmen. Die Wahlen gelten ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl als Stimmungstest vor dem Hintergrund der Krise bei dem für das Land so wichtigen Autokonzern Volkswagen und dem Erstarken der AfD.

Werbung

Diskussionen hatte es vorab über die Überprüfung der Verfassungstreue einiger Kandidaten, insbesondere der AfD, gegeben. Vier AfD-Kandidaten wurden im Zuge dessen nicht zur Wahl zugelassen. Bei vielen anderen Wahlen, etwa der Oberbürgermeisterwahl in Hannover, sind die AfD-Bewerber aber dabei. Der AfD-Landesverband wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisches Beobachtungsobjekt geführt. Die Partei wehrt sich juristisch dagegen.

Insgesamt geht es um mehr als 29.000 Sitze und mehr als 68.000 Kandidaturen. Mögliche Stichwahlen finden am 27. September statt./cwe/DP/zb