Kommunen besorgt wegen drohender Finanzierungslücke

BERLIN (Dow Jones)--Die kommunalen Spitzenverbände sehen angesichts der Coronavirus-Pandemie "eine absehbar weiterhin angespannte Entwicklung der kommunalen Finanzlage". Zwar sei es Bund und Ländern gelungen, die Kommunalfinanzen im ersten Jahr der Corona-Krise zu stabilisieren. "Mit Blick auf die Folgejahre 2021 und 2022 ist die finanzielle Situation der Kommunen aber höchst unsicher und besorgniserregend", erklärten die Verbände. Ohne weitere Unterstützung drohe nächstes Jahr eine Finanzierungslücke zwischen Einnahmen und Ausgaben von gut 10 Milliarden Euro.

"Viele Stützungsmaßnahmen wirken allein für das laufende Jahr 2020", betonten Deutscher Städtetag, Deutscher Landkreistag und Deutscher Städte- und Gemeindebund in einer Pressemitteilung. Im kommenden Jahr jedoch drohe ein massiver Rückgang der Zuweisungen seitens der Länder für die Städte, Kreise und Gemeinden. Ein solcher Einbruch würde selbst bei steigenden Steuereinnahmen durch die erwartete wirtschaftliche Erholung "ein großes Loch in die kommunalen Haushalte" reißen. "Deshalb sind auch in den Jahren 2021 und 2022 Stabilisierungshilfen notwendig", forderten sie.

Eine detaillierte Prognose der kommunalen Finanzlage sei derzeit allerdings schwierig - vor allem, weil in vielen Ländern noch über den Finanzausgleich verhandelt werde. "Solange über den Finanzausgleich und Hilfen für 2021 und 2022 noch nicht entschieden ist, ist die Planungsunsicherheit für die Kommunalhaushalte immens groß", beklagten die drei Verbandspräsidenten Burkhard Jung, Reinhard Sager und Ralph Spiegler. Bekämen die Kommunen nicht schnell Hilfszusagen, bedeute dies zwangsläufig drastische Kürzungen in den Haushalten - und das ausgerechnet bei den Investitionen.

Für das laufende Jahr 2020 rechnen die kommunalen Spitzenverbände den Angaben zufolge mit einem geringen Finanzierungsdefizit von einer halben Milliarde Euro, vor allem wegen der Hilfszahlungen von Bund und Ländern. Die Investitionen lägen voraussichtlich rund 3 Prozent über denen des Vorjahres, aber deutlich unter dem vor Corona erwarteten Niveau. Die Steuereinnahmen gehen demnach um etwa 10 Prozent zurück.

