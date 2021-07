Kommunen erwirtschaften im Corona-Jahr dank Hilfspaket Überschuss

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Kommunen haben im vergangenen Jahr nur dank der umfangreichen Corona-Hilfen von Bund und Ländern einen Überschuss erwirtschaftet. Für die nächsten Jahre sind allerdings hohe Defizite zu erwarten, so das Ergebnis des Kommunalen Finanzreports 2021 der Bertelsmann Stiftung, der alle zwei Jahre erscheint.

Bis 2024 drohen kommunale Defizite im Umfang von bundesweit 23 Milliarden Euro, schätzt die Stiftung. Denn nachdem die Kommunen das Jahr 2020 durch Finanzhilfen von Bund und Ländern finanziell relativ unbeschadet überstanden haben, werde der Großteil dieser Hilfen nach derzeitigem Stand in den kommenden Jahren nicht fortgeführt.

Da die Ausgaben unbeirrt weiter steigen und die Steuern den Vor-Krisen-Trend erst mittelfristig wieder erreichen werden, ist der Ausblick pessimistisch, so die Bertelmann-Stiftung. In der Summe der Jahre 2021 bis 2024 sind kommunale Defizite im Gesamtumfang von 23 Milliarden Euro zu erwarten.

"Ohne neue Finanzhilfen wie Erstattungen von Steuerausfällen und Aufstockung der Investitionsprogramme drohen neue Haushaltskrisen. Die Erfolge der vergangenen Jahre wären schlagartig aufgezehrt und Zukunftsaufgaben deutlich erschwert", erklärte Kirsten Witte, Kommunal-Expertin der Bertelsmann Stiftung. Ohne zusätzliche Unterstützung drohten die regionalen Spaltungen weiter zuzunehmen.

Sechstes Jahr in Folge mit Überschuss

Im vergangenen Jahr haben die Corona-Pandemie und die anschließende Rezession die Kommunen finanziell schwer belastet. Bertelsmann beziffert den finanziellen Schaden auf mindestens 17 Milliarden Euro.

Aber aufgrund des historischen Hilfspakets von Bund und Länder im Umfang von fast 14 Milliarden Euro konnten die bundesdeutschen Städte, Gemeinden und Kreise im Jahr 2020 das sechste Mal in Folge einen Überschuss erwirtschaften, die Kassenkredite weiter reduzieren und die Investitionen auf ein Rekordhoch steigern.

Ohne diese Hilfen hätte es für die Kommunen anders ausgesehen. Infolge der Corona-Pandemie sei die Gewerbesteuer der Kommunen in den 13 Flächenländern gegenüber dem Vorjahreswert um fast 9 Milliarden Euro eingebrochen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie bei den Gebühren traten Verluste von mehr als 4 Milliarden Euro auf, schätzte die Stiftung.

Den Städten und Gemeinden half auch, dass der Bund im vergangenen Jahr seine Beteiligung an den kommunalen Hartz-IV-Kosten um rund 3 Milliarden Euro erhöht hat. Während die Erstattung der Gewerbesteuermindereinnahmen tendenziell den wirtschaftsstarken Kommunen genützt hat, erreichen die Hilfen für die Hartz-IV-Kosten überwiegend sozialschwache Städte.

So erhält zum Beispiel die Stadt Gelsenkirchen infolge ihrer ungünstigeren Sozialstruktur je Einwohner 20-mal mehr Entlastungsmittel als wirtschaftsstarke Kreise wie Ansbach oder Unterallgäu in Bayern, heißt es in dem Bericht. "Die Aufstockung dieses Finanzierungsanteils ist für die strukturschwachen Städte ein echter Befreiungsschlag", sagt René Geißler, Mitautor des Kommunalen Finanzreports.

